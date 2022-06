Allarme rientrato: rimane alla Juventus

Allarme rientrato dopo la foto che aveva lasciato intravedere uno spiraglio di mercato

Ha fatto molto rumore la foto delle ultime ore che ritraeva Massimiliano Allegri con Luis Campos, nuovo direttore sportivo del Paris Saint-Germain, davanti ad un hotel di Montecarlo.

Una foto che ha acceso le voci di calciomercato in merito ad un possibile trasferimento di Allegri a Parigi. Soprattutto perché ci sarebbero gli elementi visto l’addio ormai annunciato di Pochettino e il malumore del tecnico toscano per le attuali mosse di mercato della Juventus. Proprio Campos, da ex consigliere di Florentino Perez, aveva consigliato Allegri al Real Madrid appena un anno fa. La possibilità che il tecnico ex Milan lasci i bianconeri, però, è stata placata poco dopo. Allegri non intende lasciare la Juventus dopo un’annata molto negativa ma vuole ripartire per competere in Italia e in Europa.

Juventus, Allegri resta: allarme rientrato dopo la foto con Campos

Si è parlato molto nelle ultime ore di un possibile addio di Massimiliano Allegri dopo l’incontro con Campos. In realtà i due sono amici e il tecnico toscano intende rispettare il suo contratto con la Juventus fino al 2025. Il giornalista Graziano Carugo Campi ha confermato che Allegri non rescinderà il suo contratto con i bianconeri. Le voci sul PSG sono già rientrare con Galtier ormai pronto a sedere sulla panchina dei campioni di Francia.