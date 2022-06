Allegri incontra il Psg, la foto è eloquente: cosa è accaduto

Massimiliano Allegri ha incontrato il PSG, la foto parla chiaro. Il futuro del tecnico della Juventus è in bilico? Ecco cos’è successo

La stagione della Juventus è stata certamente una delusione a livello di risultati. I bianconeri non hanno portato a casa nessun trofeo per la prima volta nell’ultimo decennio, ma almeno hanno conquistato il quarto posto e potranno ripartire dalla qualificazione in Champions League.

Nonostante la stagione negativa, la posizione di Massimiliano Allegri, tornato sulla panchina della Juventus dopo tre anni, sembrava non essere in discussione. A far tremare i bianconeri e i suoi tifosi però è una foto che arriva dalla Francia. Il tecnico italiano ha incontrato il PSG, alla ricerca di un nuovo allenatore per il dopo Pochettino.

Calciomercato Juventus, Allegri incontra Campos: ma la sua posizione non è a rischio

Massimiliano Allegri è pronto a costruire una Juventus che possa tornare a essere vincente già dal prossimo anno. Ma dalla Francia è arrivata una foto che ha portato diversi tifosi a preoccuparsi per il futuro del tecnico sulla panchina bianconera.

J’ai reçu en privé comme nombreux d’entre vous cette photo d’Allegri et Luis Campos devant cet hôtel. Je ne sais pas du tout de quand cela date, si quelqun ici a plus d’informations. N’hésitez pas ✌️ pic.twitter.com/jCxqy0vmuq — La Source Parisienne (@lasource75006) June 14, 2022

Infatti, come riportato da ‘Le Source Parisienne’, Allegri è stato ‘paparazzato’ insieme a Luis Campos, nuovo direttore sportivo del PSG, a Montecarlo. Il loro incontro però potrebbe anche non riguardare questioni di calciomercato o passaggi di panchina. Infatti la posizione di Allegri alla Juventus sembrerebbe essere salda in vista della prossima stagione.