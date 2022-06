Sfida totale, lo manda Ancelotti: alla Juve per 50 milioni

Il calciomercato della Juventus passa dalle scelte di Ancelotti: servono 50 milioni ma cresce la concorrenza

La Juventus vuole ripartire e per farlo, dopo una stagione davvero deludente, avrà bisogno di non pochi cambiamenti da delineare alla rosa di Massimiliano Allegri. In tal senso, il calciomercato estivo arriva in soccorso della ‘Vecchia Signora’ che ha intenzione di tornare competitiva tanto in Serie A quanto in Champions League.

Le strade dei bianconeri sono pronte ad intrecciarsi con quelle del Real Madrid. Secondo quanto riportato da ‘ElNacional.cat’, il Real Madrid avrebbe intenzione di regalare a Carlo Ancelotti altri big, dopo Rudiger e Tchouameni. Per farlo, però, sarà fondamentale partire dalle cessioni.

Ancelotti lo saluta: sfida inglese per la Juve

Accumulare un tesoretto da reinvestire subito per i rinforzi richiesti dal tecnico di Reggiolo. A far spazio ai nuovi innesti potrebbe essere Ferlan Mendy. Nonostante l’importanza nello scacchiere tattico di Ancelotti (così come fu con Zidane), il francese sembra destinato a salutare anche per motivi tattici. L’arrivo di Rudiger che dirotterà sulla fascia sinistra, possono limitare l’uso di Mendy che ha comunque grande mercato in tutta Europa. E la Juventus, che cerca un innesto di spessore proprio in quella posizione del campo, è interessatissima a sostituire Alex Sandro e Pellegrini che hanno disatteso le aspettative.

Ecco quindi che per arrivare a Mendy, però, servirà lottare. Il terzino piace tanto anche a Manchester United e Chelsea ed il rischio di un’asta, per la gioia di Florentino Perez, è concreto. Il cartellino di Mendy viene valutato non meno di 50 milioni di euro. Una cifra davvero importante per quello che, a conti fatti, è uno dei migliori laterali mancini d’Europa.

Situazione dunque in divenire, con la Juventus alla finestra per Mendy: il terzino è reduce da 35 presenze con 2 gol e 5 assist all’attivo.