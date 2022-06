Juventus e Milan ora lo sanno: Asensio ha una priorità

Marco Asensio chiarisce la sua posizione: il punto sullo spagnolo, nel mirino di Juve e Milan

Il Real Madrid è in una fase di rivoluzione: finisce un ciclo e ne inizia uno nuovo. Molti giocatori lasceranno il club, da Marcelo a Isco ma non solo.

Il Real è già corso ai ripari acquistando il giovane talento francese Aurélien Tchouameni dal Monaco per 80 milioni di euro più bonus. Adesso è tempo di pensare alle operazioni in uscita e molto ruota attorno a Marco Asensio che ormai da mesi è ai ferri corti con i blancos. Lo spagnolo ha ancora un anno di contratto ma l’accordo per il rinnovo non è ancora arrivato. Jorge Mendes incontrerà la dirigenza del Real per discutere la sua permanenza ma al momento c’è distanza tra domanda e offerta.

Asensio detta le condizioni: Juve e Milan in corsa

Come riportato da ‘Marca’, Asensio intende rinnovare ma chiede un ingaggio superiore a quello proposto dal Real Madrid. I blancos stanno temporeggiando, nell’attesa di provare a trovare uno spiraglio per un accordo, ma qualora non arrivasse, proverebbero a venderlo per circa 40 milioni di euro, per non rischiare di perderlo a costo zero tra un anno.

Il Milan ha mostrato grande interesse per Asensio soprattutto negli scorsi mesi e adesso non vuole mollare la presa, se pur non sia arrivata un’offerta da parte dei rossoneri. La Juventus monitora la situazione ma tra le squadre in corsa per lo spagnolo ci sono anche Arsenal, Manchester United e Newcastle. Al momento è tutto aperto e Asensio ha messo in chiaro la sua situazione.