Il guizzo di En Nesyri infiamma il Marocco: 1-0 sul Portogallo

La formazione di Regragui soffia ai lusitani la chance di conquistare la semifinale del Mondiale, è un risultato storico

Con una brillante prestazione, studiata sino all’ultimo dettaglio tattico, il Marocco supera con il punteggio di 1-0 il Portogallo spesso imbrigliato nel suo stesso possesso di palla. Le poche occasioni avute dalla formazione di Regragui, infatti, sono state sufficienti a mettere in apprensione gli uomini di Fernando Santos.

L’unica rete della partita arriva nel corso del primo tempo al minuto 42′ su colpo di testa del centravanti En-Nesyri, complice un’uscita maldestra del portiere Diogo Costa. Il Portogallo tenta in tutti i modi di costruire ed impostare gioco utile, ma spesso il proprio baricentro si sposta infruttuosamente lungo la trequarti avversaria.

Marocco impeccabile, è storia

Anche nel secondo tempo il filone si mantiene piuttosto in equilibrio, sebbene questa sia stata la partita in cui il Marocco ha tirato meno in porta in assoluto rispetto agli incontri precedenti avvenuti contro le altre big europee battute lungo il cammino. Oggi possono però festeggiare una storica qualificazione alla semifinale del Mondiale, nell’attesa di conoscere la prossima avversaria.