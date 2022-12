Altro che Ziyech, Maldini stupisce: 35 milioni a giugno

Il Milan si guarda intorno in vista dei possibili colpi da consegnare a Pioli l’anno prossimo: spunta un gioiello per potenziare la trequarti

Il 4 gennaio il ritorno in campo per la prima giornata di Serie A dell’anno nuovo, contro la Salernitana. Nel mezzo le amichevoli contro Arsenal, Liverpool e PSV Eindhoven.

L’intenzione, già a gennaio, di ricercare rinforzi che rispettino i parametri economici della nuova gestione ‘RedBird’ e che a conti fatti diano un contributo importante in campo. Non è stato così fino ad ora con De Ketelaere ma il Milan ha tutta l’intenzione di aspettare il belga. Resta un’importante incognita sulla trequarti perché Brahim Diaz ha convinto solo a tratti ed i rossoneri non sono troppo sicuri di investire i 22 milioni di euro richiesti dal Real Madrid (che mantiene la ricompra a 27) la prossima estate. Ecco perché una nuova idea potrebbe stavolta arrivare dall’Olanda, il prossimo giugno. Occhi in casa PSV, dove il Milan guarda con enorme interesse al profilo di Xavi Simons, 19enne arrivato a parametro zero dopo l’esperienza al PSG.

Maldini anticipa tutti: arriva l’ex PSG

Classe 2003, il gioiello di Amsterdam si è già fatto notare con 10 reti e 4 assist vincenti in 22 presenze in stagione. Simons ha esordito anche in Qatar, con l’Olanda, ottenendo una manciata di minuti in campo.

Adesso il Milan, anche in occasione della prossima amichevole, può sondare il terreno per giugno. Simons è considerato un investimento, come accaduto con De Ketelaere che, carta d’identità alla mano, garantirebbe ai rossoneri un talento per molti anni a venire. Il PSV sarebbe restio a lasciar partire il giocatore arrivato solo da pochi mesi in Olanda. Di fronte ad un’offerta convincente, però, arriverebbe il via libera: e Maldini è disposto ad accontentare, senza contropartite, le richieste della dirigenza olandese.