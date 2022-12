Dybala bocciato al Mondiale: “Ecco il motivo”

L’intervento del portiere in diretta streaming sul canale Twitch ‘TvPlay’ sulla posizione del fantasista argentino nei ranghi di Sampaoli

L’Argentina ha conquistato un’importantissima qualificazione alle semifinali del Campionato del Mondi di Qatar 2022 battendo con freddezza e determinazione i Paesi Bassi ai rigori. Protagonista di un grandissimo assist che ha propiziato la prima rete della partita è stato l’eterno Leo Messi, attorno al quale il popolo albiceleste nutriva le più rosee speranze lungo l’arduo cammino verso la finale della ambita competizione.

La sua presenza, però, ha messo in totale oscurità l’altro fantasista argentino Paulo Dybala. L’ex Juventus, oggi nelle file di Mourinho alla Roma, ha infatti totalizzato il record negativo di zero minuti disputati sinora. Ma c’era da aspettarselo, perché con il miglior Messi non c’è spazio per nessun altro. E persino Papu Gomez è riuscito a scalzare la concorrenza sulla corsia esterna, così come il giovane MacAllister ad aver convinto in pieno Scaloni sulla cintura mediana.

Lo stesso commissario tecnico ha così commentato la sua decisione: “Dybala sta bene ma non siamo riusciti ad inserirlo tatticamente. Ho 26 giocatori, contiamo su chi riteniamo necessario“.

Dybala fuori dagli schemi di Scaloni per una ragione ovvia

Per il portiere del Karagumruk, Emiliano Viviano, intervenuto nel corso della trasmissione in diretta streaming sul canale Twitch ‘TvPlay’, ha poi aggiunto il dettaglio conclusivo: “Messi sta dando spettacolo. Ha dato un pallone decisivo, si conferma il migliore al mondo. Chiaro che non può dribblare tutti, ma anche restando in posizione diventa fondamentale. Sta trascinando l’Argentina, Dybala non può giocare se c’è lui in campo“.