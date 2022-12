È pronto a lasciare l’Inter: super offerta e addio

Il calciomercato dell’Inter passa dal futuro di uno dei big fondamentali per Simone Inzaghi: la firma è più vicina

Il 2022 dell’Inter ha visto i nerazzurri battere l’Atalanta e chiudere al quinto posto, a ben 11 punti in classifica dal Napoli capolista. Da gennaio, però, Simone Inzaghi spera di poter far cambiare marcia alla sua squadra e riaccendere le speranze tricolore.

Per far ciò Beppe Marotta e Piero Ausilio sono a lavoro per portare in nerazzurro i rinforzi adatti alle idee di gioco del tecnico piacentino. È in vista di giugno che, però, potrebbe arrivare una sorpresa non proprio positiva per la ‘Beneamata’ e che riguarda il destino di Milan Skriniar. Il centrale slovacco ha il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno ed il rinnovo con l’Inter non è ancora arrivato. Si lavora, e i nerazzurri ci sperano, per convincere il giocatore a rimanere a lungo a Milano. Ma all’orizzonte sembrerebbe poter arrivare una pericolosa insidia che può lasciare l’Inter a mani vuote.

Skriniar in bianconero: un ostacolo per la super offerta

Si tratta del Newcastle, terzo in Premier League e voglioso di portare in bianconero diversi grandi campioni durante la prossima estate. Skriniar, per la difesa, rimane il primissimo obiettivo.

E se il rinnovo dovesse alla fine saltare, l’addio a zero permetterebbe al Newcastle di avanzare una grandissima proposta contrattuale. Molto però dipenderà anche dal piazzamento dei ‘Magpies’ al termine dell’attuale stagione: al momento sono terzi e la qualificazione alla prossima Champions League sarà essenziale per convincere Skriniar a lasciare l’Inter sposando il progetto bianconero. Quest’anno lo slovacco ha collezionato 2040′ e 25 presenze complessive tra campionato e coppe.