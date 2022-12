Qatar 2022: la Francia vola in semifinale nel segno di Giroud, decisivo l’errore dal dischetto di Kane

La Francia stacca il pass per la semifinale del Mondiale, battendo 2-1 l’Inghilterra grazie al gol decisivo di Giroud

Grande spettacolo nei quarti di finale di Qatar 2022 tra Inghilterra e Francia che giocano a viso aperto, colpo su colpo. Alla fine a spuntarla è la squadra di Deschamps che vola in semifinale nel segno di Tchouameni e Giroud.

La partita si sblocca al 17′ grazie al gol di Aurélien Tchouameni che dalla distanza buca Pickford con una violenta conclusione di destro. La gara sembra in discesa per la Francia che, però, subisce la reazione dell’Inghilterra. Kane va vicino al gol nel primo tempo in due occasioni, dove Lloris è bravo a farsi trovare pronto. La squadra di Deschamps tiene botta e va in vantaggio a fine primo tempo, ma nella ripresa l’inerzia della partita cambia.

Inghilterra-Francia 1-2: Giroud regala la semifinale ai francesi

L’Inghilterra sfiora il gol con Bellingham che trova una grandissima parata di Lloris. Al 54′ Saka si conquista un calcio di rigore che viene perfettamente trasformato da Harry Kane che spiazza il portiere compagno al Tottenham e rimette tutto in parità. La serata del bomber inglese, però, si trasformerà in un incubo.

L’inerzia sembra spostarsi decisamente dalla parte dell’Inghilterra che va vicino al sorpasso con Maguire che pizzica il palo alla destra di Lloris. Dopo aver subito l’impeto inglese, la Francia viene fuori e torna in vantaggio con il solito Olivier Giroud che buca Pickford con una frustata violenta di testa sul perfetto assist di Griezmann. Sembra fatta per la squadra di Deschamps ma due minuti dopo Theo Hernandez abbatte Mount in area e regala un altro calcio di rigore all’Inghilterra. Questa volta Kane non è freddo come il rigore precedente e manda la palla alta, condannando, di fatto, gli inglesi. Allo scadere, però, Rashford quasi non regala il pareggio e gli eventuali tempi supplementari, con un calcio di punizione che accarezza l’incrocio dei pali. Alla fine, nonostante la sofferenza, la spunta la Francia che vola in semifinale dove affronterà il Marocco. Si chiude il Mondiale dell’Inghilterra, l’ennesima big ad abbandonare la Coppa del Mondo dopo Portogallo, Brasile, Spagna, Germania e Belgio.

INGHILTERRA-FRANCIA 1-2 (17′ Tchouameni, 54′ Kane, 78′ Giroud)