Addio Busquets: il Barcellona fa lo sgambetto alla Juve

Il Barcellona potrebbe lasciar partire dopo tanti anni Sergio Busquets: il suo sostituto è già stato scelto, che beffa alla Juventus

Novità importante in casa blaugrana con il possibile addio del capitano, Sergio Busquets. Da anni al servizio del Barcellona, il centrocampista spagnolo ha collezionato numerosi successi con la compagine catalana. Ora sarebbe arrivata anche l’ora della sua possibile cessione per scoprire nuovi mondi.

L’Arabia Saudita, dopo la vittoria al Mondiale contro l’Argentina, è pronta a dire la sua nel mondo del calcio. Così l’Al Nassr, ad un passo dal colpo da urlo chiamato Cristiano Ronaldo, avrebbe formulato un’offerta importante anche per Sergio Busquets, che ha il contratto in scadenza con il Barcellona come riportato dal Mundo Deportivo. Dopo tante stagioni ricche di successo, il capitano spagnolo è pronto anche a cambiare aria per una nuova avventura suggestiva della sua carriera. In quest’ottica il Barcellona avrebbe già scelto il suo sostituto per rinforzare il centrocampo a disposizione di Xavi Hernandez. L’allenatore della compagine blaugrana vorrebbe riportare in alto il Barcellona come gli anni d’oro.

Barcellona, Jorginho nel mirino: Juventus beffata

Al posto di Busquets il club catalano potrebbe così chiudere l’affare Jorginho. Il centrocampista italo-brasiliano del Chelsea ha il contratto in scadenza con i “Blues”: sulle sue tracce ci sarebbe anche la Juventus per rinforzare la mediana a disposizione di Allegri.

Idee suggestive in vista della prossima stagione con una vera e propria rivoluzione in casa bianconera. Jorginho ha rappresentato il faro della Nazionale italiana ad Euro2020 per poi essere protagonista con il Chelsea conquistando anche la Champions League. Il suo futuro è ormai lontano da Londra: tante big d’Europa hanno chiesto informazioni su di lui per rinforzare il centrocampo. Novità importanti con l’intreccio Barcellona-Juventus che continua da sempre. Nei prossimi mesi sarà più chiara la decisione di Busquets pronto così a dire addio ai blaugrana dopo tante stagioni collezionando ogni tipo di successo.