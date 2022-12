Il grande ex all’assalto del big: Allegri mastica amaro

Sirene inglesi per il giocatore della Juve, la cui ipotesi di un rinnovo col club bianconero si allontana sempre di più

Se fino all’inizio della stagione 2022/23 le intenzioni della Juve sul futuro di Adrien Rabiot potevano definirsi chiare ed inequivocabili, il grande rendimento del giocatore francese durante la parte di annata pre-Mondiale hanno fatto cambiare idea un po’ a tutti. Il transalpino, tra i migliori della squadra bianconera anche prima del filotto di sei vittorie consecutive in campionato, è ora un punto fermo per Massimiliano Allegri.

Sono lontani i tempi in cui, e parliamo dello scorso agosto, il club bianconero aveva tentato in ogni modo di ‘sbolognare’ il giocatore al Manchester United: trasferimento fallito a causa del mancato accordo sui termini del prestito. È invece ora pericolsamente vicina la questione del rinnovo del contratto in scadenza a giugno 2023. Le parti appaiono più lontane che mai, e le sirene inglesi continuano a risuonare incessantemente attorno al centrocampista francese.

Conte all’assalto del ‘Duca’: la volontà del calciatore

Secondo quanto riferisce il portale spagnolo ‘Todofichajes.com‘, lo stesso giocatore transalpino avrebbe capito che per lui non ci sarebbe spazio nella Juve del futuro. Questo nonostante l’evidenza del campo, che lo ha consacrato tra i migliori della prima parte di stagione. L’emergere di giovani rivali come Nicolò Fagioli, Fabio Miretti e Nicolò Rovella – ora in prestito al Monza – attentano al suo ruolo da protagonista al centro del campo.

Antonio Conte, il tecnico del Tottenham, è da sempre un grande estimatore dell’ex PSG. Avendo captato la possibilità di accaparrarsi il ‘Duca’ a costo zero, il grande ex avrebbe messo sul piatto un contratto fino al 2028. Con un ingaggio che molto si avvicina alle esose richieste che la mamma-agente del calciatore avrebbe fatto alla Juve come condizioni per il rinnovo. Il futuro di Rabiot appare dunque sempre più lontano dal club bianconero…