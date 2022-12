Juve, messaggio a sorpresa: “Sapevamo tutto”

Il caos giudiziaro nel quale è coinvolta la Juventus va avanti: arriva la testimonianza che lascia tutti a bocca aperta

Il campo ha visto una encomiabile rimonta in Serie A. Dopo un inizio stentato e assolutamente deludente, la Juventus è risalita fino a tallonare il Milan secondo: adesso, però, a tenere banco in casa bianconera resta prepotentement l’Inchiesta Prisma.

Il giornalista Furio Focolari ha parlato ai microfoni di ‘Radio Radio’ per analizzare il momento della Juventus, concentrandosi in particolar modo su quanto sta accadendo ben lontano dal rettangolo verde per la ‘Vecchia Signora’. L’Inchiesta Prisma va avanti, per le plusvalenze fittizie che stanno facendo passare settimane di grande tensione ai tifosi bianconeri. Adesso però, in attesa del tanto chiacchierato ritorno in campo per la sfida in casa della Cremonese, il giornalista rivela un punto di vista che è ultimamente finito in disparte. “Le cose sembrano chiare. Una società vende un garage a 7 milioni e nessuno può dirgli niente, ma se poi vengono fuori certe cose, se ci sono anche le intercettazioni, diventa un reato”. Focolari, poi, esce allo scoperto sbilanciandosi su una delicata situazione che era sotto gli occhi di tutti ormai da tempo, a sua detta.



Inchiesta Prisma, Focolari sicuro: “Questo è un reato”

“Sapevamo tutti che le plusvalenze erano fasulle, ma non c’è un’unità di misura”, ha poi concluso Focolari. “Il fatto nuovo sono gli accordi per sistemare i bilanci, questo è un reato”.

Il dibattito a riguardo diventa sempre più intricato ed una soluzione, a quanto pare, avrà bisogno ancora di mesi per essere messa nero su bianco. Intanto, però, la Juventus guarda a vista con la rimonta scudetto che viene ancora considerata possibile dal gruppo bianconero, attualmente al terzo posto in Serie A. Cremonese, Udinese, Napoli, Atalanta e Monza le avversarie di gennaio: con i mezzo la sfida alla squadra di Palladino per gli Ottavi di finale di Coppa Italia.