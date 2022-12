Rescissione immediata, ora è UFFICIALE: il comunicato

Il big è pronto a cambiare subito maglia: accordo e rescissione, può finire per approdare subito in Serie A

Mancano ancora pochi giorni e la sessione di calciomercato riaprirà ufficialmente i battenti, monopolizzando l’attenzione dei club di tutta Europa.

Ad adeguarsi sarà anche la Serie A che, dopo aver visto il Mondiale in Qatar chiudersi con il trionfo dell’Argentina di Messi e compagni, potrebbe accogliere nuovi importanti colpi già nel mese di gennaio. Ed uno di questi potrebbe arrivare, a sorpresa, a parametro zero. Sì, perchè Isco ed il Siviglia hanno deciso di rescindere il contratto che legava l’ex trequartista del Real Madrid, arrivato a zero solo sei mesi fa. Adesso, dunque, per Isco potrebbero aprirsi diverse possibilità visto che le società eventualmente interessate non dovranno pagare nulla per il gioiello ex Malaga che in stagione ha accumulato sì 19 presenze con 1 solo gol e 3 assist vincenti in 1265′ con la squadra di Sampaoli. Il giocatore, a giugno, è stato vicino a vestire la maglia della Juventus come erede di Dybala.

Isco-Siviglia, rescissione UFFICIALE: il comunicato

Isco, quindi, è in questo momento ufficialmente senza squadra. Da svincolato, già nelle prossime settimane, potrebbe far gola a diverse società anche italiane: ecco il comunicato del club spagnolo.

“Il Sivlglia ha raggiunto un accordo con Isco Alrcòn per rescindere il suo contratto. Il centrocampista si era unito la scorsa estate a titolo gratuito dopo il suo periodo al Real Madrid. Il club desidera augurare ad Isco la migliore fortuna per il futuro”.