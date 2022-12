Valigia pronta dopo la rottura: nuovo trequartista per il Milan

Il Milan in vista della riapertura delle ostilità a gennaio punta a ripartire al meglio in campo con un occhio anche al calciomercato che potrebbe portare in dote un trequartista. Piace Ziyech ma occhio all’occasione dalla Spagna

Maldini e Massara mettono il mirino sul mercato di gennaio che riaprirà i battenti tra una manciata di settimane. Al contempo ripartirà anche il campionato di Serie A con il Milan secondo a caccia del Napoli capolista ed avanti di otto lunghezze. I rossoneri non possono commettere passi falsi e qualche aiuto a Pioli potrebbe arrivare proprio dal calciomercato, con l’inserimento di nuovi elementi in organico. Particolare riferimento come al solito alla trequarti, lì dove De Ketelaere ha fin qui molto deluso le alte aspettative nei suoi confronti.

Il nome forte per quella zona del campo è il solito Hakim Ziyech che potrebbe essere accolto a Milano con la formula del prestito dal Chelsea, dopo un Mondiale giocato da grande protagonista col Marocco. Proprio la Coppa del Mondo potrebbe essere un’arma a doppio taglio.

Calciomercato Milan, Isco-Monchi tensioni a Siviglia: piano B rispetto a Ziyech

Le ottime prestazioni al Mondiale col suo Marocco, potrebbero infatti rialzare le quotazioni di Ziyech, complicando le cose in ottica Milan. Intanto dalla Spagna potrebbe spuntare un’altra interessante occasione a buon mercato sulla trequarti. In terra iberica registrano infatti tensioni tra Isco e Monchi con annessa discussione tra i due che potrebbe anche essere il preludio ad una cessione già a gennaio dell’ex Real Madrid, che dopo nove anni in bianco la scorsa estate a parametro zero si accasò proprio al Siviglia.

Diciannove presenze totali tra coppe e campionato con un solo gol e tre assist all’attivo con la casacca andalusa per Isco, che sta vivendo un’annata complessa in biancorosso lì dove è stato anche esonerato Lopetegui. Con le porte del mercato che si potrebbero riaprire già in inverno, lo spagnolo ex Real, già in passato accostato al Milan, potrebbe tornare in auge per i rossoneri, proprio con la formula dell’acquisto a titolo temporaneo.