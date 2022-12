La Juve sul post Szczesny: pronta la contropartita da 26 milioni

Il portiere potrebbe lasciare il sodalizio bianconero a giugno, ecco il piano della Juve per arrivare al protagonista del Mondiale

Nell’attesa che possa prendere vita il nuovo Consiglio di Amministrazione, la Juventus riparte dalle poche figure su cui può contare al momento: il neo presidente Gianluca Ferrero e il tecnico Massimiliano Allegri.

Quest’ultimo, in particolare, è colui sul quale sono riposte tutte le speranze della gestione tecnica almeno fino alla prossima estate. In quella occasione, infatti, non si esclude che possa esserci un ulteriore stravolgimento manageriale, ma anche sul mercato: sono tanti i nomi dei quali la Juventus potrebbe liberarsi, a partire dal numero uno a difesa dei pali. Wojciech Szczesny è in scadenza nel 2024 ma nel corso delle ultime settimane si sono intensificate le voci di un suo possibile addio per far vela altrove, bypassando la trattativa di rinnovo. Saranno tante le big a far cambio di primi portieri, fra cui anche il Barcellona, ma non si conoscono destinazioni potenziali al momento per il polacco.

Calciomercato, Szczesny ha il tempo contato: per Martinez è pronto lo scambio

Intanto la Juventus vuole tutelarsi fiondandosi sul profilo ideale per le tattiche del futuro, che sia Allegri o qualcun’altra a gestirle da vicino. Oltre ai nostrani Carnesecchi e Vicario, l’attenzione ricade inevitabilmente anche su Emiliano Martinez, attualmente sotto contratto con l’Aston Villa e assoluto protagonista con la Nazionale dell’Argentina nel Campionato del Mondo di Qatar 2022 contro i Paesi Bassi.

Quest’ultimo ha dietro di sé una lunghissima lista di pretendenti in Europa, ma si parla di almeno 25 milioni per poterlo anche solo puntare da lontano. Il prezzo del suo cartellino è destinato a salire ancora nel caso in cui la formazione di Scaloni dovesse arrivare in finale, o addirittura vincere la competizione internazionale. Motivo per cui a Torino hanno già analizzato il piano perfetto: proporre il cartellino del centrocampista statunitense Wes McKennie, anch’egli valutato intorno ai 26 milioni di euro e vicino alla partenza, come contropartita d’acconto per raggiungere l’argentino nel modo più agevole possibile.