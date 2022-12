Kalulu e l’accordo a 50 milioni: così il Milan può anticipare l’Inter

La difesa del Milan può perdere un pezzo e acquistarne un altro nel prossimo calciomercato estivo. Operazione in Serie A

Lui sì che possiamo definirlo grande affare. Pagato dal Milan appena 500mila euro nell’estate di due anni fa, oggi Pierre Kalulu ha un valore di mercato senz’altro superiore ai 40-45 milioni di euro. Parliamo pur sempre di un classe 2000, che da titolare ha vinto già uno Scudetto. E poi ha da poco rinnovato fino a giugno 2027, vedendo salire il suo stipendio fino a 2 milioni di euro netti.

Poco prima dell’accordo coi rossoneri, il francesce cresciuto nell’Academy del Lione ha cambiato agenzia, traslocando alla Stellar Group di Barnett che da un anno fa parte del gruppo CAA che quattro anni fa ha acquisito Base Soccer. Riassumendo, Kalulu è entrato a far parte di una galassia che ha tutta la convenienza a spostare ogni due-tre anni i propri assistiti per incassare commissioni ed elevare sul piano economico nonché professionale gli stessi calciatori che rappresenta.

Probabile, quindi, che per il 22enne transalpino possa valere tale discorso. E già a partire dell’estate prossima, considerato che su di lui hanno riposto le loro attenzioni club di primissima fascia e dal budget enorme come Paris Saint-Germain, Bayern Monaco e diverse società inglesi.

Maldini e Massara potrebbero avallare la sua cessione per una cifra vicina se non superiore ai 50 milioni, con conseguente maxi plusvalenza.

Calciomercato Milan, Scalvini se parte Kalulu: soldi e scambio per battere Inter e Juve

Se partisse il numero 20, il Milan potrebbe buttarsi su uno dei grandi talenti che offre ora il calcio italiano. Il nome è quello di Scalvini, classe 2003 dell’Atalanta della quale è uno dei punti fermi nonostante la giovanissima età.

Per il ragazzo cresciuto nel vivaio orobico è gia bagarre, con Juventus e Inter davanti a tutti. Perlomeno in Italia, dato che risultano anche interessi esteri. Se ancora in tempo, però, il Milan potrebbe mettere la freccia e sorpassare tutti avendo il contante derivante dalla vendita di Kalulu. Oltre che contropartite che possono stuzzicare la ‘Dea’ e abbassare l’esborso cash, specialmente il belga Saelemaekers oppure Colombo quest’anno in prestito al Lecce.