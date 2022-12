Arriva la decisione: Juve, Roma o Ajax, il futuro di Karsdorp

Il Futuro di Karsdorp alla Roma è sempre in bilico dopo gli ultimi avvenimenti prima della sosta mondiale

Dopo la trasferta di Reggio Emilia, José Mourinho aveva definito Karsdorp un “traditore”, principalmente per aver svolto il suo lavoro in maniera non professionale.

Parole che ovviamente hanno scatenato il putiferio in casa Roma e soprattutto minato i rapporti con l’entourage del giocatore. Sull’esterno c’è stato, e tutt’ora permane, l’interesse di molte squadre italiane, ma anche internazionali come l’Ajax. Mourinho ha avuto un confronto in questi giorni con il ragazzo e per ora l’olandese rimane nei piani dei giallorossi. Il futuro si deciderà in questi giorni.

Prove di disgelo per Karsdorp, Juve e Ajax alla finestra

Durante il ritiro della Roma si è rivisto Karsdorp allenarsi con il gruppo e prendere parte alle ultime partite. Anche se non c’è stata una “pace” ufficiale con l’esterno, Mourinho lo ha reintegrato in gruppo.

Non necessariamente questo indica un disgelo, ma visto l’interesse di alcune squadre, la Mourinho potrebbe aver deciso per il reintegro al fine di piazzare Karsdorp al meglio delle sue condizioni. La Juventus è alla disperata ricerca di terzini e, almeno tra le italiane, è la prima indiziata a poter ricevere il calciatore. Il contratto del terzino lo lega alla Roma fino al 2025, ma la dirigenza giallorossa punterà a piazzare il giocatore senza troppe pretese, in caso i problemi di incompatibilità ambientale non dovessero risolversi. La Juventus però ha una concorrenza di primo ordine, in quanto anche l’Ajax sembra intenzionata a buttarsi su Karsdorp, lui che conosce molto bene l’Eredivisie, avendo disputato gran parte della sua carriera al Feyenoord. I prossimi giorni saranno quindi decisivi per l’olandese e per la Roma, con un mercato che aprirà i battenti tra meno di 15 giorni e il campionato di Serie A prossimo alla riapertura.