Ancelotti anticipa tutti: colpaccio da 110 milioni

Carlo Ancelotti vuole continuare ad essere protagonista alla guida del Real Madrid, nuovo colpo da urlo: l’affare da applausi

Saranno settimane intense per quanto riguarda il calciomercato dopo il Mondiale in Qatar. Tanti giovani talenti si sono messi in mostra confermando il loro valore: Carlo Ancelotti, ancora alla guida del Real Madrid, è pronto a sferrare il colpo da novanta.

Come svelato dal tabloid “DailyMail” il Real Madrid è sempre più vicino per ingaggiare il giovane centrocampista inglese Jude Bellingham. L’idea è quella di chiudere l’affare il primo possibile dopo che il 19enne si è messo in luce ai Mondiali con la casacca dell’Inghilterra in Qatar. Sulle sue tracce ci sono i top club europei, come Liverpool, Chelsea e i due di Manchester, pronti a fare follie per lui, ma il Real Madrid potrebbe avere la meglio. Attualmente protagonista con il Borussia Dortmund, Bellingham ha attirato numerosi interessi con prestazioni super in Qatar. Ora il suo futuro è dalla sua parte per sbarcare così già nel Real Madrid alla corte di Carlo Ancelotti.

Real Madrid, colpo Bellingham: affare sempre più vicino

Nell’estate del 2023 potrebbe esserci così il colpo da urlo per assicurarsi uno dei migliori giovani centrocampisti in circolazione. Bellingham potrebbe rappresentare il futuro del Real Madrid dopo Luka Modric e Toni Kroos sarebbero sul punto di dire addio con l’età che avanza per i due campioni.

Insieme a Federico Valverde e ai giovani francesi Eduardo Camavinga e Aurelien Tchouameni, Bellingham formare un centrocampo da sogno al Real Madrid per cercare di trionfare nuovamente in Champions League per tanti anni. Un affare da 110 milioni di euro con Carlo Ancelotti che avrebbe dato il suo ok per l’acquisto in estate. Un 2023 da protagonista assoluto in vista del futuro con il centrocampista classe 2003 voglioso di vestire la maglia dei blancos per le prossime stagioni. Il presidente Florentino Perez ha sempre dimostrato di non badare a spese per arrivare ai migliori calciatori in circolazione.