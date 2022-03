Calciomercato Juventus, gratis l’erede di Dybala | Tutti i dettagli

Dybala ormai prossimo ai saluti e la Juventus individua il big a costo zero che può prendere il posto del dieci argentino

La Juventus è ormai quasi rassegnata all’idea di lasciare andare Paulo Dybala a fine stagione. Dopo l’estate di mercato turbolenta legata all’addio di Cristiano Ronaldo se ne prospetta un’altra altrettanto movimentata.

I bianconeri hanno rimandato ancora una volta l’incontro con gli agenti della ‘Joya’ e non intendono scendere a compromessi per accontentare il giocatore. Anche l’argentino rimane della sua posizione e continua a chiedere un ingaggio che la Juventus non è disposta a garantirgli. A pochi mesi dalla scadenza Dybala è uno degli attaccanti più ambiti, non solo in Italia dove è forte l’Inter, ma anche in Premier con la supervisione del Manchester United. Per il dopo Dybala la Juventus potrebbe pescare un big, inseguito a lungo in queste ultime stagioni.

Isco si propone alla Juve per il dopo Dybala

Il giocatore in questione è Isco, trequartista del Real Madrid, ai margini del progetto tecnico di Carlo Ancelotti. Durante i suoi anni d’oro, durante la gestione Zidane, lo spagnolo ha incantato con la sua classe, guadagnandosi l’ammirazione proprio della Juventus, così come del Milan. L’ingaggio dell’ex Malaga, però, ha sempre frenato le big di Serie A ma con il contratto in scadenza a fine stagione la situazione potrebbe cambiare completamente.

Isco piace molto a Massimiliano Allegri che accetterebbe di buon grado il suo arrivo come nuovo erede di Dybala in bianconero. Lo spagnolo vuole rilanciarsi a grandi livelli e potrebbe accontentarsi di un triennale da 5 milioni di euro a stagione. La ‘Vecchia Signora’ potrebbe anche sfruttare il Decreto Crescita, con la possibilità di offrire un ingaggio netto più alti rispetto al passato a parità di ingaggio lordo. L’ostacolo per la Juve è, però, rappresentato dalla presenza costante del Milan sul giocatore del Real.