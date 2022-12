Derby madrileno per Rabiot: la proposta di Simeone

Sul centrocampista bianconero, in scadenza di contratto, piomba ora anche la parte colchonera di Madrid: Simeone vuole lo scambio

In attesa di capire se riuscirà ad essere disponibile per quella che, se giocata, sarà la gara più importante della sua carriera- parliamo della Finalissima del Lusail Stadium tra Argentina e Francia -, Adrien Rabiot non conosce ancora il suo futuro.

Il contratto in scadenza a giugno 2023 non è al momento, per ovvi motivi legati alla parteciapazione del transalpino a Qatar 2022, oggetto di trattativa, ma le premesse non sono molto rassicuranti per la dirigenza bianconera. La mamma-agente dell’ex PSG aveva già recapitato alla Juve una proposta di rinnovo a cifre astronomiche: qualcosa come 10 milioni annui. In attesa di arrivare magari ad un compromesso, sul tavolo dei piemontesi è arrivato dapprima l’interesse del Real Madrid. E poi, come fosse una manovra di disturbo che però effettivamente non è tale, quello dell’Atletico Madrid del Cholo Simeone.

Simeone punta Rabiot: derby con Ancelotti

Come riferito dal portale spagnolo ‘Elgoldigital.com‘, non sarebbe sfuggito lo status contrattuale del ‘Duca’, prossimo ormai a diventare a tutti gli effetti un ‘free agent’. Ben conoscendo che la Juve potrebbe perdere il suo giocatore a zero qualora non riuscisse a chiudere l’accordo per il rinnovo entro il 31 gennaio, Diego Simeone lancia una proposta al club bianconero. Sul piatto non ci sono soldi, ma uno scambio con un ex pilastro del Cholo, che nelle ultime apparizioni ha riguadagnato posizioel centrocampo colchonero.

Saúl Ñíguez, già nel mirino di Federico Cherubini e soci da qualche anno, è la contropartita che il tecnico argentino intende mettere sul piatto. Ovvio che, considerando il momento di forma e di carriera dei due, uno scambio alla pari potrebbe essere considerato fattibile solo dando il giusto valore alla quasi necessità, alla ‘fretta’ della Juve di ricavare qualcosa dalla partenza del transalpino. Ovviamente l’ipotetico affare si dovrebbe concludere entro la fine della sessione invernale di scambi.