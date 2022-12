Effetto domino pazzesco: il Milan piomba su De Paul

Con i campionati fermi per via del mondiale, le società possono pensare a programmare il calciomercato del presente e del futuro.

La sosta dei campionati per via del mondiale in Qatar, ha permesso alle società di programmare il calciomercato, non solo quello invernale ma anche estivo in vista della prossima stagione.

Una delle società più attive per quanto riguarda il mercato del futuro è l’Atletico Madrid, che ha intenzione di rinforzare la rosa a disposizione di mister Simeone. Il reparto che i colchoneros vogliono rinforzare per la prossima stagione è l’attacco, con l’obiettivo principale che sembra essere già stato individuato dalla dirigenza.

Atletico forte su Asensio: via libera per De Paul?

Come detto, è il reparto avanzato che l’Atletico Madrid vuole rinforzare per la prossima stagione. Il calciatore in questione è Marco Asensio, classe 1996 degli acerrimi rivali del Real Madrid.

Il ragazzo nato a Palma de Mallorca, vedrà scadere il proprio contratto con i blancos il prossimo giugno e, stando a quanto riporta il portale elnacional.cat, lo spagnolo sarebbe già in contatto con la società biancorossa per capire se ci sono margini per arrivare ad un accordo. Vista la scadenza a breve, Asensio è libero di firmare con qualsiasi società a parametro zero a partire da febbraio.

Qualora Asensio dovesse realmente arrivare alla corte del Cholo Simeone, ecco che De Paul potrebbe partire. Sul centrocampista ex Udinese, le attenzioni maggiori sono arrivate dalla Serie A, con Milan e Juventus molto interessate. La società rossonera è quella che ha mostrato maggiore interesse, e potrebbe tentare di aprire un discorso con gli spagnoli. Anche Massimiliano Allegri lo stima molto, e lo inserirebbe nel proprio scacchiere molto volentieri. Il calciomercato del futuro è pronto ad entrare nel vivo, con Asensio che potrebbe trasferirsi all’Atletico, e con De Paul che dopo soli due anni potrebbe fare ritorno nel nostro campionato.