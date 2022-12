“Finale da spostare”: l’annuncio prima di Argentina-Francia

Il noto giornalista Sandro Sabatini, ha parlato della situazione che sta colpendo la Francia a poco meno di 24 ore dalla finale.

E’ tutto pronto per il gran finale del mondiale in Qatar 2022. Domani, infatti, al Lusail Stadium di Lusail, andrà in scena l’atto conclusivo, con Francia e Argentina a contendersi l’ambito trofeo.

In questi ultimi giorni, però, la Francia non se la sta passando molto bene, con molti calciatori colpiti da un attacco febbrile. Di questa situazione, ne ha parlato il noto giornalista Sandro Sabatini a Radio Radio, dichiarando che “Francia ed Argentina si allenano in campi diversi e dormono in hotel diversi, visto che si sono ammalati solo i calciatori di Didier Deschamps. Veniamo da un triennio di partite condizionate dai tamponi positivi con calciatori che non potevano giocare”.

Sandro Sabatini a Radio Radio: “finale andava spostata a mercoledì”

Sandro Sabatini ha espresso il proprio disappunto sulla gara che si giocherà domani che, a suo modo di vedere, doveva essere spostata a mercoledì.

Sempre ai microfoni di Radio Radio, infatti, ha aggiunto che “io fossi stato la Fifa, invece di far finta di niente, e vista l’emergenza, avrei fatto un decreto e avrei fatto fare un controllo che se avesse dato come esito che dieci giocatori erano impossibilitati, la finale veniva spostata a mercoledì. si tratta di semplice buon senso”. A poche ore dalla grande sfida, non si placano i dubbi sulla disputa della gara. La speranza è che i calciatori transalpini possano riprendersi del tutto, giocando una finale che si appresta a dare tanto spettacolo.