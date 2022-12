Rabiot se ne va: Ancelotti dà l’ok allo scambio

Clamoroso scambio in vista tra Juventus e Real Madrid: per un Rabiot che va via, può arrivare il giovane talento merengue

Impegnato – anche se ancora non si sa se disponibile, a causa di una febbre che sta facendo scattare l’allarme nel ritiro francese – nella finale dei Mondiali in programma domenica, Adrien Rabiot è stato tra i più brillanti giocatori transalpini nella finora fortunata spedizione asiatica.

Già appetito da tanti grandi club per il suo status contrattuale – l’ex PSG è prossimo alla scadenza del contratto – il centrocampista ha visto moltiplicarsi le pretendenti dopo l’ottima competizione disputata. Contestualmente poi, le voci che vorrebbero la mamma-agente intenzionata a chiedere un super stipendio – che la Juve non vorrebbe concedere -, avrebbero attirato come api sul miele le grandi società. Tra queste, il Real Madrid non ha mai dimenticato il giocatore. Anche per via della presenza in panchina di Carlo Ancelotti. Proprio quello che fece esordire giovanissimo ‘Il Duca’ con la maglia dei parigini.

L’addio di Rabiot porta Camavinga in bianconero

Le difficoltà di addivenire ad un accordo per il prolungamento del contratto di Rabiot da parte della Juve starebbe convincendo la dirigenza bianconera a cedere il francese prima che sia troppo tardi. Tradotto: entro il 31 gennaio, per evitare che il transalpino si liberi a zero tra poco più di un mese. Approfittando del risaputo intersse delle Merengues per il centrocampista, Federico Cherubini avrebbbe messo sul piatto una proposta suggestiva.

Il cartellino di Rabiot, più in conguaglio in cash da definire, per Eduardo Camavinga, il gioiello di casa Real che ultimamente aveva trovato poco spazi nell’undici di partenza di Carlo Ancelotti. Nella testa dei dirigenti bianconeri, un affare di siffata natura potrebbe essere concluso solo a gennaio, per via della particolare situazione contrattuale del suo giocatore. Dopo la finale di domenica, i colloqui tra le parti proseguiranno. Il possibile clamoroso scambio potrebbee non essere fantascienza…