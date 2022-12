Rifiuto e addio: Rabiot ha le idee chiare

Adrien Rabiot sta vivendo un grande momento e il Mondiale sta confermando la sua crescita

Il centrocampista della Juventus e della nazionale francese sembra non risentire molto della sua situazione contrattuale con i bianconeri, decisamente in bilico e poco definita. Prova ne siano le 5 partite disputate in Qatar, abbellite da un gol e un assist fino a ora.

E’ noto che Rabiot ha il contratto in scadenza a giugno del 2024 e che ancora non c’è molta chiarezza sul suo futuro a Torino, così come è noto che su di lui ci sono numerose squadre. La scelta del centrocampista francese sembra piuttosto chiara, come egli stesso ha dichiarato a margine di Francia–Inghilterra, partita vinta dai transalpini.

Addio Juventus e niente Barcellona

Rabiot ha espressamente detto di non sapere quale sarà il suo futuro alla Juventus – Sarà la fine del mio contratto con la Juve? Non lo so. Queste le parole in occasione del quarto di finale appena vinto dalla Francia.

Sul centrocampista nato a Saint Maurice c’è anche il Barcellona, con Alemany che farebbe carte false per averlo, tuttavia è stato sempre lo stesso Rabiot a smorzare gli entusiasmi dal Qatar, infatti il calciatore ha come meta più ambita il campionato di Premier League: “La Premier League mi attrae. Ho sempre detto che mi piacerebbe giocare lì”. Rabiot ha totalizzato 27 partite ufficiali in questa stagione, collezionando 7 goal e contribuendo ad altre 3 reti grazie ai suoi assist. Indubbiamente è una pedina fondamentale anche per Allegri, il quale però vive con grande preoccupazione la situazione legata al contratto del francese. Se poi a questo aggiungiamo le circostanze legate all’aspetto societario, un rinnovo contrattuale non è così scontato, dal momento che grazie alla vetrina del Mondiale, Rabiot potrà pretendere qualcosa in più. In Premier League ha tanti estimatori e già a gennaio potrebbero esserci delle trattative per l’estate prossima.