CMWEB | Saluta Pirlo e torna in Italia: Bocchetti piazza il colpo

Fanalino di coda della Serie A con soli 5 punti conquistati nelle prime 15 giornate – e con un distacco dalla quart’ultima già di 8 punti – l’Hellas Verona sta vivendo una delle stagioni più difficili della sua storia recente. L’avvicendamento in panchina tra Gabriele Cioffi e Salvatore Bocchetti non ha portato gli effetti sperati in termini di punti, sebbene la sqaudra esprima quasi sempre un calcio accettabile, certamente migliore di quanto dica la classifica.

Inevitabilmente le possibilità di raggiungere una salvezza che ora appare un miraggio, passano dal mercato invernale. Tra i possibili nuovi acquisti del club scaligero, come rivelato da ricerche condotte dalla redazione di Calciomercatoweb.it, c’è una vecchia conoscenza della società veneta. Un calciatore che, già svincolato, si è legato al Karagümrük nel gennaio del 2021, abbracciando successiavmente, proprio nella scorsa estate, l’arrivo di Andrea Pirlo. L’avventura dell’ex Roma e Milan in Turchia però, potrebbe essere molto vicina alla sua conclusione.

Borini vuole tornare in Italia: Verona in pole position

La volontà di Fabio Borini è quella di tornare in Italia. Il 31 enne, che ha anche il contratto in scadenza nel prossimo giugno, sogna di tornare ad essere protagonista nel nostro campionato. Quale migliore occasione delle piazza veronese, che lui già conosce molto bene per rilanciarsi in Serie A? L’attaccante ritiene di avere tutte le carte in regola per ritagliarsi una nuova opportunità nel massimo campionato italiano.

Il valore di mercato del nativo di Bentivoglio non supera i 2,5 milioni, ma il club turco potrebbe cederlo a prezzo di saldo considerando l’imminente scadenza del rapporto contrattuale. Il Verona ha intenzione di provarci: se l’affare non dovesse andare a buon fine nel mercato invernale, ci sarebbe sempre la finestra estiva per accaparrarsi il calciatore a parametro zero.