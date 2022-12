Colpaccio da 100 milioni e nuovo obiettivo: scambio e cash con l’Inter

Il Mondiale volge alla fase conclusiva con la finalissima che si giocherà domenica. Oggi pomeriggio la sfida di consolazione tra Croazia e Marocco: tra gli scaccati Gvardiol è stato tra i grandi protagonisti ed infiammerà anche il mercato

Il percorso Mondiale della Croazia si è interrotto sul più bello dovendo arrendersi ad alla più quotata Argentina, capace di battere Modric e soci con un nettissimo 3-0. Serataccia anche per Josko Gvardiol, uno dei migliori difensori dell’intera manifestazione che attira l’attenzione mediatica di tantissimi club.

Il difensore del Lipsia, nonostante la giovanissima età, ha già raggiunto una maturità di primo livello ed ha ancora ampi margini di miglioramento. Dopo la crescita alla Dinamo Zagabria il passaggio in Germania gli è servito per confrontarsi con un calcio diverso, ma ora dopo un Mondiale così appare difficile immaginarlo a lungo termine tra le fila dei teutonici. Dal Real Madrid al Manchester City passando per altri club inglesi: sono tutti pazzi per Gvardiol che a 20 ha visto schizzare alle stelle anche la sua quotazione economica, ormai fuori portata per squadre di Serie A come Inter e Juventus.

Calciomercato Inter, Gvardiol-City e cambiano le strategie del Real: occhio a Bastoni

La vetrina Mondiale come ultimo trampolino di lancio prima di cambiare maglia e lanciarsi in una nuova avventura, probabilmente dalla prossima estate. Gvardiol è sulla bocca di tutti, e nonostante la presenza di Modric a Madrid a spuntarla potrebbe essere il Manchester City.

Con una possibile proposta monstre da oltre 100 milioni di euro gli inglesi potrebbero aggiudicarsi il mancino croato che lascerebbe dunque un vuoto tra gli obiettivi del club di Florentino Perez. Gli spagnoli, a caccia di un centrale mancino, potrebbero tornare alla carica per Alessandro Bastoni. Rinnovo o non rinnovo il Real cerca quel tipo di profilo e potrebbe mettere sul piatto una proposta cash di rilievo per la prossima estate, aggiungendo anche il cartellino di Alvaro Odriozola, laterale destro ex Fiorentina spesso accostato ad un ritorno in Serie A. Difficile che l’Inter possa pensare di privarsi di Bastoni a fronte di una proposta non esclusivamente cash.