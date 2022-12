Il Barcellona guarda in casa Juve: colpaccio low cost

La big punta un giocatore della Juventus per gennaio: operazione low-cost

La Juventus sta lavorando anche in ottica mercato, in vista della prossima sessione invernale che ormai è alle porte.

I bianconeri, però, devono anche pensare al mercato in uscita e da questo punto di vista non mancano le richieste per alcuni giocatori. Uno di questi è Juan Cuadrado. Il colombiano è in scadenza nel 2023 con la Juventus e non ha ancora trovato l’accordo per il rinnovo. A giugno potrebbe andar via a costo zero ma già a gennaio le richieste per lui potrebbero arrivare in maniera concreta e la ‘Vecchia Signora’ sarebbe costretta a valutarle. Una squadra su tutte sembra particolarmente interessata a Cuadrado, puntandolo ad un prezzo agevole.

Juventus, il Barcellona punta Cuadrado per gennaio

Il club in questione è il Barcellona che è a caccia di un terzino destro low cost e Cuadrado corrisponde all’identikit. Nonostante in 34 anni, il colombiano sembra ancora in grande forma e ormai è perfettamente a suo agio nel ruolo di terzino destro.

In questa stagione ha collezionato 4 assist, m ancora nessun gol. Il rinnovo non è ancora arrivato e con il contratto in scadenza a giugno 2023, le possibilità che possa lasciare Torino già a gennaio sono concrete. Il Barcellona vuole un rinforzo di esperienza in quella zona e un giocatore navigato come Cuadrado, ma allo stesso tempo dotato di grande qualità, potrebbe adattarsi molto bene al gioco di Xavi e alle esigenze dei blaugrana che pagherebbero una cifra molto poco consistente per strapparlo alla Juventus.