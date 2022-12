Monchi lo cede e il Milan ci pensa: ecco la formula giusta

Con lo stop dei vari campionati, le società possono programmare il proprio calciomercato, sia per le entrate che per le uscite.

La sosta dei campionati per via del mondiale in Qatar, permette alle società di concentrarsi sulle operazioni di mercato da portare a termine in inverno.

Un club molto attivo sia per quanto riguarda le entrate che le uscite è il Siviglia, che vuole cercare di rinforzare la rosa di mister Jorge Sampaoli. Il club andaluso è stato protagonista di una prima parte di stagione a dir poco negativa occupando, al momento della sosta, il diciottesimo posto in classifica con 11 punti, in piena zona retrocessione. Prima di pensare ad eventuali acquisti, però, Monchi è chiamato a piazzare quei calciatori che non stanno rendendo come ci si aspettava.

Il Siviglia valuta le cessioni. Tecatito potrebbe salutare

Come detto, il Siviglia vuole cercare di rinforzare la propria rosa vista la brutta situazione di classifica. Prima, però, sarà necessaria qualche cessione, magari di quei calciatori che non sembrano ambientarsi in terra spagnola.

Il calciatore che potrebbe salutare il club andaluso è Tecatito Corona, ala marocchina ma con passaporto portoghese classe 1993. Il ragazzo, arrivato quasi un anno fa dal Porto per circa 22 milioni di euro, sembra non riuscire ad ambientarsi in Spagna, dove ha disputato solamente una partita per un totale di 63 minuti giocati. Per questo motivo, stando a quanto riporta il portale elgoldigital.com, il ds Monchi vorrebbe cederlo nel mercato di riparazione che prenderà il via a gennaio. Sul calciatore era forte l’interesse del Milan, e chissà che non possa esserci un nuovo ritorno di fiamma. Gli spagnoli, infatti, potrebbero cederlo in prestito con diritto di riscatto, formula che potrebbe attrarre la squadra rossonera. In caso di cessione, gli andalusi avrebbero individuato Ângelo Gabriel come possibile sostituto. Il mercato è pronto ad entrare nel vivo, con l’avventura di Tecatito al Siviglia che, dopo soli dodici mesi, sembra essere giunta ai titoli di coda.