Sarri alza il muro sul big: nessun ritorno in patria a gennaio

Dalla Spagna rimbalzano voci sull’immediato futuro del big: il giocatore è al centro di un intreccio di mercato

Spesso fuori dall’undici titolare – e non da quest’anno – ma altrettanto di sovente decisivo con le sue giocate -, il big biancoceleste è un’autentica croce e delizia per il vulcanico tecnico della Lazio Maurizio Sarri. I rapporti tra i due non son propriamente idilliaci, per via dell’insofferenza mostrata a più riprese dal calciatore.

Luis Alberto è costantemente al centro di voci di mercato. Nell’estate del 2021 lo spagnolo sembrava davvero vicino al passaggio al Milan, ma poi non se ne fece più nulla. Poi fu il turno dellee squadre iberiche, che sgomitavano per lusingare il fantasista ad accettare il ritorno in patria. Fumata nera anche in questo caso. Nel dubbio, o pericolo, perenne, di perdere Milinkovic-Savic a fronte di un’offerta clamorosa, il patron biancoceleste ha sempre optato per la permanenza del ‘Mago‘, al quale ha appiccicato addosso una valutazione non inferiore ai 40 milioni di euro.

Il futuro (immediato) di Luis Alberto è biancoceleste

Secondo quanto riferito dal portale spagnolo ‘Todofichajes.com‘, la battaglia di mercato tutta iberica per il talento laziale sarebbe arrivata ad una tregua. Ma non perchè una delle contendenti tra Siviglia, Atletico Madrid, Villarreal e perfino il Valencia di Rino Gattuso, abbia prevalso sull’altra. Ma perchè il ‘Mago’ non si muoverà da Roma. Per lo meno non nella finestra invernale di scambi.

Nonostante lo stesso sitro citato non escluda una possibile partenza del trequartista nel prossimo mercato estivo, viene totalmente accantonata l’idea di una possibile cessione già a gennaio. La stagione della Lazio, come quella delle rivali, entra ora nel vivo della lotta per la Champions League. Senza contare l’imminente avvio della Coppa Italia e il turno di Conference League, che vedrà i capitolini in campo già il 16 febbraio contro il Cluj.