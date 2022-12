Paura per lady Lautaro: ricoverata in ospedale, cosa è successo

Momenti di apprensione per Lautaro Martinez e per la sua Agustina Gandolfo, la compagna dell’attaccante finisce in ospedale

Con il passare del tempo, ha gradualmente conquistato l’Italia e il cuore non soltanto dei tifosi dell’Inter, con il suo fascino e il suo carattere gioviale e sorridente. Agustina Gandolfo, compagna di Lautaro Martinez, è diventata ormai una delle wag più amate in Serie A. E ha rubato la scena, in queste settimane, anche ai Mondiali in Qatar.

Se il volto femminile di maggior successo della rassegna iridata è stato senza ombra di dubbio la super tifosa croata Ivana Knoll, subito alle sue spalle possiamo piazzare altrettanto certamente Agustina, che ha seguito con entusiasmo l’avventura del suo Lautaro fin dal primo giorno. Sugli spalti, non si è persa una partita dell’Argentina, non facendo mancare il suo incoraggiamento a tutta la nazionale e naturalmente al suo preferito, anche se quest’ultimo non ha avuto grandi occasioni per mettersi in mostra fin qui, a parte il rigore decisivo realizzato contro l’Olanda. Agustina ha poi fatto gruppo con le altre wag argentine con post social che hanno letteralmente spopolato, contribuendo ad alimentare la sua fama su Instagram. Ma per lei c’è stata una piccola disavventura che ha portato al ricovero in ospedale, fortunatamente senza conseguenze di rilievo.

Agustina Gandolfo, disavventura in un bar in Qatar e ricovero in ospedale: cosa è successo

La notizia è stata ripresa dalle principali testate italiane ed internazionali. Il piccolo incidente che ha coinvolto Agustina e Lautaro è avvenuto il giorno dopo la vittoria in semifinale dell’Argentina contro la Croazia, quando la coppia era in libera uscita in un centro commerciale a Doha (altre versioni parlano invece di una sua uscita serale con la sorella subito dopo la partita).

Agustina avrebbe comunque ordinato una bevanda, accorgendosi poi che nel bicchiere c’erano dei pezzi di vetro. Prima del ricovero in ospedale per escludere complicazioni, il passaggio in ambasciata per accertarsi sul funzionamento della sanità locale. I funzionari avrebbero però accusato Agustina di aver messo lei stessa i pezzi di vetro all’interno della bevanda. Sui social, lady Lautaro ha reagito in maniera indignata commentando: “E’ una vergogna, abbiamo una denuncia con tanti testimoni”.