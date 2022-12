Intrigo Milinkovic-Savic: la Juve saluta la stella

La Juventus non smette di sognare il colpo Milinkovic-Savic dalla Lazio: adesso, però, la svolta è dietro l’angolo

Dopo un inizio di stagione difficile, la Juventus ha messo a punto una importante rimonta in Serie A chiudendo il 2022 al terzo posto in classifica. I pensieri dei bianconeri, però, sono già rivolte al calciomercato.

Tra gennaio e soprattutto giugno, infatti, la ‘Vecchia Signora’ ha intenzione di programmare più di un colpo di assoluto peso per completare la rosa di Allegri. Ed il nome di Sergej Milinkovic-Savic rimane, ormai da mesi, uno dei sogni proibiti della dirigenza torinese. Il serbo è una pedina fondamentale, praticamente imprescindibile, per la squadra di Sarri. Proprio riguardo al futuro dl talento biancoceleste, sono in arrivo novità rilevanti. Secondo quanto viene riferito da ‘Elnacional.cat’, il Real Madrid avrebbe pensato di ripetere quanto fatto dopo il Mondiale 2014 con l’acquisto di James Rodriguez. Ed in primo piano, come colpo ‘Mondiale’ per la società di Florentino Perez, vi è il nome di diversi centrocampisti. Il Real Madrid ha intenzione di scaricare Eduardo Camavinga che non ha convinto appieno.

Il Real si fa avanti: la Juve perde Milinkovic-Savic

Perez guarda con interesse a Enzo Fernandez e Jude Bellingham anche se per questi profili non sarà semplice: la concorrenza è spietata. Come viene aggiunto da ‘Don Balon’, però, nell’elenco dei preferiti dal presidente del Real vi sarebbe anche Sergej Milinkovic-Savic.

Il centrocampista serbo è in cima alla lista della Juventus per l’anno prossimo ed il suo addio alla Lazio pare praticamente scontato durante il prossimo calciomercato estivo. Il presidente Lotito proverà ad incassare una cifra vicina ai 60 milioni per l’ex Genk, ad un anno dalla scadenza contrattuale con la società capitolina. In questa stagione, sono 28 le presenze accumulate da Milinkovic-Savic tra Lazio e nazionale serba, con 7 reti e 8 assist vincenti.