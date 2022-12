Hazard all’Inter: prima offerta e risposta immediata

L’Inter ci prova concretamente per Eden Hazard: prima offerta e risposta immediata del Real Madrid

Il Mondiale in Qatar ha regalato numerose sorprese, ma anche diverse delusioni, non solo in termini di squadre ma anche di singoli.

Sicuramente tra le grandi delusioni della competizione c’è il Belgio che è uscito ai gironi, vincendo una sola partita contro il Canada. Hanno deluso in tanti, da Courtois a De Bruyne, da Lukaku ad Hazard. Alcuni giocatori, però, potrebbero comunque essere al centro del calciomercato già da gennaio e uno di questi è proprio Eden Hazard. Il classe ’91 ha avuto una parabola discendente: al Chelsea sembrava un giocatore inarrestabile, tanto da essere stato candidato al Pallone D’Oro nel 2018. Da quando si è trasferito al Real Madrid ha avuto un declino evidente e anche col Belgio non riesce più ad essere il giocatore decisivo che era prima. Adesso, però, c’è l’Inter ad aver messo gli occhi su di lui.

Inter, contatti per Hazard: il Real rifiuta la prima offerta

Secondo quanto riportato dal portale spagnolo ‘todofichajes.com’, l’Inter avrebbe messo nel mirino Eden Hazard, nonostante non sia più giovanissimo. Il belga è un pesce fuor d’acqua al Real Madrid e non riesce a trovare spazio e continuità.

Appena 6 partite in stagione tra Liga e Champions League in questa stagione. Segnale di come Ancelotti abbia fatto altre scelte. Il suo contratto con i blancos scadrà a giugno 2024 e l’Inter vorrebbe provarci per prelevarlo ad un prezzo conveniente. I nerazzurri avrebbero tentato un approccio col Real ma la prima proposta del club milanese sarebbe stata rifiutata da Florentino Perez.