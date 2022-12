Juve e Milan all’asciutto: la stella vale oltre 50 milioni

Il valore del giocatore, protagonista di un Mondialie coi fiocchi, è in continuo aumento: ora potrebbero non bastare 50 milioni

Come accade di frequente, praticamente in ogni edizione dei Mondiali, ci sono dei giocatori che proprio nell’appuntamento più importante, confermano quanto di buono fatto vedere nelle loro squadre di club. In Qatar le sorprese non sono ascrivibili solamente al Marocco dei miracoli: anche in altre Nazionali hanno brillato alcune giovani stelle che ora fanno gola ai top club.

Una di queste è certamente Cody Gakpo, autore di una fase a gironi da incorniciare e protagonista di tante giocate da rimarcare anche nella fase ad eliminazione diretta. Il talento classe ’99 del PSV, che in Eredivisie viaggia alla media di quasi un assist a partita (12 i passaggi vincenti, con 9 gol, in 14 presenze), è diventato uno dei crack del calcio europeo. Ben prima dell’inizio della kermesse asiatica, Milan e Juve avevano già messo gli occhi sul calciatore, il cui valore di mercato è ora schizzato vertiginosamente verso l’alto. La corsa al talento si complica non poco. Anche per il deciso inserimento di alcuni top club del Vecchio Continente.

Oltre 50 milioni per Gakpo, Milan e Juve si tirano fuori

Secondo quanto riferito da ‘Footballinsider247.com‘, il velocissimo attaccante olandese vale ora oltre 50 milioni. Questo, almeno, è il prezzo sotto il quale il club proprietario del suo cartellino non accetta nemmeno di avviare un’ipotetica trattativa. Che, è bene sottolinearlo, per ora è portata avanti con una certa credibilità dal Manchester United, che si avvia all’ennesima rivoluzione della sua schizofrenica proprietà.

Il tecnico oranje Erik ten Hag stravede per il giovane, che gioca nella squadra della sua città natale. È tutto pronto per un assalto milionario che, nelle intenzioni dei Red Devils, dovrebbe portare Gakpo all’Old Trafford già nel mercato di gennaio. Forse una missione difficile, di certo complicata. Ma realisticamente impossibile per rossoneri e bianconeri.