Colpo a prezzo di saldo: altra batosta per Allegri

Uno dei prossimi obiettivi a ‘zero’ della Juve è vicino a cedere alle lusinghe di un ricco club inglese, che è vicino al grande colpo

Nel bel mezzo di un terremoto societario partito dagli stessi vertici bianconeri con le dimissioni in blocco del CdA e dello stesso presidente Agnelli, la Juve prova faticosamente a muovere le sue pedine nell’imminente mercato invernale.

Il disastroso bilancio della società, unito alle indagini della Procura di Torino sulle plusvalenze e sulla questione del blocco degli stipendi sotto Covid, sta facendo passare in secondo piano l’interesse per il mercato. Consapevoli che grandi colpi all’orizzonte non potranno essere messi a segno, i tifosi guardano già al prossimo luglio. Quando, forse con una nuova ricapitalizzazione e/o con la cessione di qualche pezzo grosso, la rinnovata dirigenza potrà avere maggior margine di manovra.

Sfuma il colpo anglo-belga per Max Allegri

Protagonista di un Mondiale a dir poco deludente – il giocatore è in buona compagnia con gli altri componenti della rosa dei ‘Diavoli Rossi’ – Youri Tielemans è pur sempre un profilo molto appetito sul mercato. Anche e soprattutto, ma non solo, per il fatto che il suo contratto in scadenza nel giugno del 2023 non è affatto oggetto di trattativa per il rinnovo col Leicester. Le intenzioni del club bianconero erano quelle di aspettare che il giocatore acquisisse ufficialmente lo status di ‘free agent’ per poi convincerlo ad accettare l’offerta per un trasferimento gratis a Torino dal 1 luglio. La dirigenza bianconera deve però rivedere i suoi programmi.

Secondo quanto riportato infatti dalla stampa inglese, l’Arsenal sarebbe disposto ad investire da subito per portare il belga a Londra. Già a gennaio. Ovviamente le Foxes non possono tirarla troppo per le lunghe sul prezzo, visto che tra un mese il giocatore potrebbe già accordarsi a zero per il prossimo anno. 20 miliioni di sterline è il giusto punto d’incontro tra i due club di Premier, con l’Arsenal che può godere anche della calamita derIvante da un’ottima classifica, che lo vede primeggiare davanti alle altre big rivali.