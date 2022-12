Conquista tutti al Mondiale: la Juve sa già cosa fare

Il Mondiale in Qatar ha messo sotto i riflettori del calciomercato diversi talenti. Uno ha conquistato tutti e la Juventus sa già cosa fare

Sta per terminare il Mondiale in Qatar, con Francia e Argentina pronte a contendersi la tanto ambita coppa. Una finale tra le più attese, con il Brasile forse pronosticato più avanti della ‘Seleccion’ argentina, ma uscito ai quarti di finale contro la Croazia ai rigori.

Proprio nel Brasile a mettersi in evidenza è stato Danilo, difensore della Juventus che ha disputato un ottimo Mondiale. Sulle sue tracce sembrerebbero esserci diversi top club come Bayern Monaco, Barcellona e Tottenham. Ma la Juventus saprebbe già cosa fare.

Calciomercato Juventus, Danilo corteggiato dai top club: i bianconeri puntano a blindarlo

Il Mondiale in inverno, con il calciomercato alle porte, non poteva che mettere in evidenza diversi calciatori. Tra questi c’è Danilo, difensore della Juventus con contratto fino al 2024.

Come detto, il difensore brasiliano sembrerebbe essere finito nel mirino di diversi top club europei dopo un ottimo Mondiale disputato. La Juventus però non vorrebbe perdere il difensore e sarebbe pronta a fare il passo decisivo. Infatti i bianconeri vorrebbero blindare il brasiliano proponendogli un rinnovo fino al 2026 da 4 milioni netti a stagione, per un totale dunque di 14 milioni per 3 anni e mezzo. Un’offerta che potrebbe convincerlo a rimanere alla Juventus.