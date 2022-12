La big punta l’attaccante dal Mondiale: Milan beffato

Nuovi volti e conferme dal Mondiale in Qatar: la big tenta l’assalto all’attaccante e beffa il Milan

Il Mondiale in Qatar sta per volgere al termine ma sono già tanti i giocatori che hanno incantato durante la competizione e alcuni di loro potrebbero diventare dei protagonisti assoluti del calciomercato.

Tra i giocatori ancora in corsa si sono messi in mostra giovanissimi come Tchouameni, Enzo Fernandez e Julian Alvarez ma durante le varie fasi del Mondiale hanno rubato l’occhio anche Cody Gakpo e Goncalo Ramos. Il primo, attaccante classe ’99 dell’Olanda, che ha collezionato 3 gol in 5 partite. Il secondo, attaccante del Portogallo che negli ottavi contro la Svizzera ha trovato la sua prima tripletta in un Mondiale. Entrambi sono due giocatori molto graditi al Manchester United, ma non sono gli unici. Un altro giocatore che ha attirato l’attenzione dei Red Devils durante la competizione, come riportato dal ‘The Sun’ è Christian Pulisic che ha provato a trascinare gli Stati Uniti, fermandosi agli ottavi contro l’Olanda.

Lo United si fionda su Pulisic: beffa Milan

Pulisic ha disputato un ottimo Mondiale con gli Stati Uniti, raggiungendo gli ottavi di finale e collezionando un gol e 2 assist in 4 partite.

Christian Pulisic ©LaPresse

Il classe ’98 ha dimostrato di poter essere un leader sia tecnico che emotivo, ma al Chelsea non sta riuscendo a esprimersi nello stesso modo. Alla luce del suo contratto in scadenza nel 2024, il Manchester United vorrebbe provare a puntarlo, su richiesta di ten Hag che ha ricevuto garanzie su nuovi investimenti per rinforzare il club. Anche il Milan ha messo gli occhi su Pulisic ormai da tempo ma il potere economico dei Red Devils potrebbe mettere fuori gioco i rossoneri.