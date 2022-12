Rimpianto Serie A, adesso vola al Barcellona

Con i mondiali che stanno volgendo al termine, le società iniziano ad imbastire le trattative di mercato.

I mondiali si apprestano a terminare, con la gara di domenica che stabilirà chi, tra Francia e Argentina, sarà campione del mondo. Le società, hanno potuto ammirare giovani talenti da provare a inserire nelle rispettive rose.

Uno dei calciatori che si è distinto in questo mondiale è il marocchino Azzedine Ounahi, centrocampista classe 2002 di proprietà dell’Angers. Il ragazzo è un rimpianto per Sampdoria, Fiorentina, Salernitana e Torino, che decisero di guardare altrove invece di acquistarlo. Ora per Ounahi si potrebbero aprire le porte dei grandi club europei, pronti a regalarlo ai rispettivi allenatori.

Ounahi rimpianto italiano: Leicester e Barcellona ci provano

Come detto, il centrocampista classe 2002 è un grande rimpianto per la nostra Serie A, e avrebbe sicuramente fatto comodo a due big del nostro campionato come Inter e Juventus.

Ora, però, sul talento marocchino sono piombate sia la Premier League che la Liga, con Leicester e Barcellona che a breve potrebbero presentare un’offerta ufficiale ai francesi. L’Angers è forte di un contratto con Ounahi fino al 2026, e questo permette al club di poter richiedere cifre importanti dopo l’ottimo mondiale disputato dal centrocampista. Il calciatore arrivò in Francia nell’estate del 2021 per circa 350 mila euro, ed ora il club potrebbe mettere a segno una plusvalenza molto importante. I due club sono pronti a darsi battaglia nel mercato invernale per portarlo nella propria rosa, mettendo sul piatto una cifra che potrebbe far cedere il club francese. Il rimpianto dei club del nostro campionato potrebbe essere sempre più grande, con il centrocampista che si appresta ad essere protagonista in questo mercato e, sopratutto, a effettuare il grande salto.