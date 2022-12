Colpo a casa ten Hag, Maldini lo vuole già a gennaio

Nelle strategie di mercato del Milan entra un obiettivo in uscita dal club inglese: colpo possibile grazie ad un mancato riscatto

Impegnsto fondamentalmente – almeno questo è ciò che appare in superficie – nelle difficili trattative per il rinnovo di Ismael Bennacer, Olivier Giroud e soprattutto Rafael Leao – Paolo Maldini non perde di vista i possibili arrivi, preferibilmente low cost, già per il mercato di gennaio.

La rivoluzione tecnica, l’ennesima degli ultimi anni, prevista in casa Manchester United, potrebbe fare il gioco del club rossonero. Come? Con il possibile affare, già nella testa della leggenda milanista, per un conclamato esubero del club inglese. L’ex enfant prodige, ai margini delle rotazioni di Erik ten Hag, sembra essere giunto alla conclusione della sua deludente esperienza nei Red Devils. Il Milan è pronto ad approfittarne.

Van de Beek nel mirino di Maldini: i termini dell’affare

Arrivato a settembre 2020 dall’Ajax per la ‘modica’ cifra di 39 milioni, Donny Van de Beek ha deluso le aspettative riposte sul suo conto. Nemmeno il prestito all’Everton ha rivitalizzato il centrocampista, che sembra aver smarrito tutto quello che di buono aveva fatto vedere in maglia Ajax. Neppure l’arrivo del mentore ten Hag ad Old Trafford ha ‘svegliato’ il giocatore, da tempo nella lista dei partenti del club britannico.

Già seguito con interesse dal Milan da un paio di stagioni, Van de Beek potrebbe finalmente approdare in Italia. La strategia dei rossoneri è chiara: prestito oneroso a 5 millioni e diritto di riscatto fissato a 17. L’operazione, nella sua totalità, si aggirerebbe dunque sui 22 milioni, che casualmente rappresentano la cifra che Paolo Maldini dovrebbe sborsare a fine anno per il riscatto di Brahim Diaz dal Real Madrid. Il talento ex Manchester City va troppo a corrente alternata: difficile ipotizzare una sua conferma da parte dello staff tecnico meneghino.