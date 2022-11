Ten Hag insiste: fuori Cristiano Ronaldo, un rossonero tra i successori

Il fuoriclasse portoghese è ormai ai titoli di coda con il Manchester United, al suo posto la dirigenza ha già pensato a qualche nome di spicco

Non c’è mai stata falsa partenza tanto peggiore di questa nella lunga carriera di Cristiano Ronaldo. In questo inizio di stagione con la maglia del ‘suo’ Manchester United, il fuoriclasse portoghese ha centrato soltanto 10 presenze (non sempre da titolare) e messo a segno appena 1 rete. Un magro bottino che potrebbe costringere la dirigenza dei ‘Red Devils’ a considerare la sua cessione a gennaio.

Il problema resta sempre il discorso ingaggio, troppo elevato per far sì che buona parte delle grosse potenze europee possa affacciarsi ad una trattativa. Certo le pretendenti ci sono, ma ci sarebbe da lavorarci su. Il ritorno allo Sporting CP, stando alle informazioni raccolte da ‘Sky Sport Deutschland’, potrebbe essere un’opzione valida quasi fosse il simbolo di chiusura del cerchio che lo ha portato a diventare tra i calciatori più influenti di sempre.

Al suo posto il tecnico ten Hag, da diverso tempo promotore della dipartita di Cristiano Ronaldo, avrebbe in mente già qualche nome in sua vece. Il primo è quello di Choupo-Moting, roccioso centravanti di proprietà del Bayern Monaco (5 reti in 8 presenze), ed anche una stella in ascesa di proprietà del Milan: Rafael Leao.

Calciomercato, Rafael Leao ancora in orbita United: lui al posto di CR7

L’esterno d’attacco portoghese ha numerosi estimatrici in giro per l’Europa, ma i ‘Red Devils’ si sono mossi bene sul mercato sinora lanciando in Italia alcuni osservatori per seguirlo da vicino nel corso delle ultime settimane prima della sosta Mondiale. Il valore del talento si attesta intorno ai 70 milioni di euro al momento, ma non si esclude che possa lievitare ancora entro l’apertura dei termini della sessione invernale.