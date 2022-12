“Meritava la finale”: Adani fatto fuori e Rai sotto accusa

Domenica, al Lusail Stadium di Lusail, andrà in scena la finale di questo mondiale in Qatar tra Francia e Argentina.

Il mondiale in Qatar è pronto al gran finale. Questa domenica, infatti, al Lusail Stadium andrà in scena l’attesissima finale tra l’Argentina di Leo Messi e la Francia di Kylian Mbappé.

La partita sarà trasmessa ovviamente sulla Rai, che ha scelto gli uomini a cui affidare la telecronaca. La finale del mondiale sarà commentata da Alberto Rimedio e Antonio Di Gennaro, ritenute le prime voci dai vertici della Rai. Al commento tecnico, quindi, non troveremo Lele Adani, che si troverà in studio. Sui social stanno girando pareri molto contrastanti in merito alla decisione della Rai di non affidargli il commento tecnico.

Niente finale per Lele Adani: i social si dividono

Come detto, per il gran finale la Rai punta sulla coppia composta da Alberto Rimedio e Antonio Di Gennaro, tagliando fuori Lele Adani che si accomoderà in studio.

Una volta appresa la notizia, i social si sono divisi tra chi applaude alla decisione dell’emittente e chi, invece, avrebbe voluto Adani al tavolo del commento tecnico. Un tifoso si è schierato dalla parte di Adani con un tweet, dichiarando che “eccessivo, divisivo, di parte, antipatico, dite quello che volete, ma questa finale Lele Adani la meritava almeno quanto Messi”. C’è anche chi lo ringrazia come questo tifoso, che con un tweet aggiunge “grazie Lele Adani per la competenza, la passione e il romanticismo calcistico che ci hai regalato! In fondo non possiamo piacere a tutti”.

Ci sono altri tifosi, invece, che apprezzano la decisione della Rai, scrivendo su Twitter che “grazie a Dio la rai ha sistemato le cose in finale”, oppure un altro tifoso che si limita ad un “finalmente”. Insomma, la questione legata all’esclusione di Adani dal gran finale ha diviso molti tifosi, e la sensazione è che la scelta dell’emittente televisiva farà discutere ancora.