Annuncio a sorpresa su Cristiano Ronaldo: parla il presidente

Cristiano Ronaldo al centro del mercato: annuncio a sorpresa da parte del presidente

Cristiano Ronaldo ha abbandonato l’ultimo treno della carriera per vincere il Mondiale e nei giorni successivi si è allenato nel centro sportivo del Real Madrid.

Un indizio che ha lasciato pensare un possibile riavvicinamento col Real ma che in realtà non aveva nessun risvolto in chiave mercato. Anche durante il Mondiale si è parlato concretamente di un possibile futuro di Ronaldo negli Emirati Arabi. Addirittura era girata la voce di un possibile accordo già raggiunto tra CR7 e l’Al-Nassr. Il giornalista Piers Morgan, autore della famosa intervista pre-Mondiale che ha portato al licenziamento di Ronaldo dal Manchester United, ha smentito qualsiasi tipo di accordo col club arabo. Ad oggi non è ancora chiara quale sarà la prossima destinazione del portoghese ma intanto arrivano novità sull’Al-Nassr.

Il presidente dell’Al-Nassr su Ronaldo: “Non lo conosco”

Ad oggi Cristiano Ronaldo è disoccupato e con il sogno Mondiale svanito, non resta che scoprire quale sarà la sua prossima destinazione in questa ultima parte di carriera da calciatore.

Intanto Musalli Al-Muammar, presidente dell’Al Nassr, il club saudita che avrebbe dovuto accogliere Ronaldo per il suo finale di carriera, ha risposto a una domanda in merito al possibile arrivo di Cristiano Ronaldo. Una risposta secca ma piuttosto inaspettata, con ogni probabilità provocatoria: “Cristiano Ronaldo? Non lo conosco“. Un indizio che, ad ogni modo, lascia intendere che il futuro del fenomeno portoghese non sarà in Arabia Saudita.