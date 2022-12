Maldini inguaia l’Inter: scambio con il grande ex

Il Milan pianifica un grande colpo per l’estate che verrà: Maldini manda al tappeto l’Inter, scambio a centrocampo

Saranno settimane di attesa prima del ritorno in campo per il match contro la Salernitana. Il Milan è pronto a ripartire, con la ferma intenzione di recuperare terreno sul Napoli capolista lontano 8 punti. Dal calcio giocato al calciomercato il passo è breve ed i rossoneri pianificano quelle che saranno le prossime mosse, da provare a concretizzare tra gennaio e giugno.

Maldini e Massara hanno in mente diversi profili che, ormai da settimane, appaiono come priorità per la rosa da consegnare a Stefano Pioli. Da questo punto di vista, le strade di Milan ed Inter possono nuovamente intrecciarsi per un obiettivo comune dalla Spagna che Marotta e Ausilio hanno adocchiato ormai da diverso tempo. Occhi in casa Valencia dove la squadra allenata da Rino Gattuso può regalare un colpo importante per le milanesi. Si tratta di Yunus Musah, statunitense di vent’anni che piace e tanto all’Inter. Secondo quanto viene riferito da ‘Interlive.it’, i rossoneri potrebbero accelerare e superare Marotta nella corsa al gioiello nativo di New York.

Il Milan ringrazia Gattuso: scambio con Pobega

Musah, seguito anche da altre società, è considerato un talento in piena crescita e può rappresentare un investimento per il futuro. La carta vincente per superare la concorrenza dell’Inter (e non solo) il ‘Diavolo’ ha intenzione di mettere sul piatto una pedina gradita a Gattuso.

L’ex centrocampista e allenatore del Milan accoglierebbe di buon grado Tommaso Pobega. Uno scambio che manderebbe dunque al tappeto i nerazzurri, che pensano al prestito condizionato con obbligo di riscatto (in stile Asllani) per il talento americano, il Milan però può approfittare di un canale preferenziale dato dall’ex Gattuso e dalla recente cessione di Castillejo al club iberico. Musah, in questa stagione, ha collezionato 12 presenze con il Valencia, con 2 assist all’attivo.