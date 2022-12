Tre colpi mondiali da 100 milioni: la Juve sacrifica Vlahovic

Il Chelsea prepara la maxi-offerta per Vlahovic e la Juventus pensa a come spendere il maxi-tesoretto

Un tesoretto da cento milioni di euro: tanto la Juventus potrebbe incassare dalla eventuale cessione di Dusan Vlahovic che il Chelsea ha intenzione di strappare ai bianconeri.

Potrebbe concretizzarsi in estate la cessione di Dusan Vlahovic, attaccante della Juventus nel mirino di molti top club europei. Tra questi, senza ombra di dubbio, c’è il Chelsea che sarebbe pronto a mettere sul piatto una maxi-offerta da 100 milioni di euro per portare a Londra il centravanti serbo, il cui attuale valore oscilla intorno agli ottanta milioni di euro.

Un tesoretto importante, dunque, quello che la Juventus si ritroverebbe a poter gestire nel caso in cui in estate dovesse effettivamente concretizzarsi la cessione del centravanti ex Fiorentina. E in casa bianconera sembrano avere già le idee chiare su come poter reinvestire parte del tesoretto.

Calciomercato Juventus, tre colpi col tesoretto di Vlahovic

Tre i nomi nel mirino della Juventus: tre giocatori che si sono messi in mostra in Qatar con le rispettive nazionali. Il primo è quello di Jakub Kiwior, difensore polacco classe 2000. Di proprietà dello Spezia, ha altri due anni e mezzo di contratto con il club ligure che però lo lascerebbe andare a fronte di una offerta convincente.

Per il centrocampo, invece, il nome è quello di Azzedine Ounahi, classe 2000, tra le rivelazioni del Marocco semifinalista in Qatar. Gioca in Francia, con l’Angers, e nelle ultime settimane il suo valore si è fortemente innalzato. Discorso analogo per l’attaccante classe 2001 Gonçalo Ramos, tre gol ed un assist in quattro partite giocare ai Mondiali con la Nazionale portoghese.