Tutto deciso, dal Mondiale al bianconero: Milan ko

Sfuma uno degli obiettivi di mercato del Milan: il giocatore, che ha brillato al Mondiale, potrebbe a breve diventare bianconero

Mancano solo due partite alla fine di un Mondiale che ha regalato, al solito, emozioni a non finire. Tra le magie di Messi, i gol di Mbappé e il tramonto di Cristiano Ronaldo con la maglia della Seleçao portoghese, c’è stato ampi spazio anche per il miracolo Marocco. Giustamente celebrato dalla stampa di tutto il mondo.

Diversi i giocatori messisi in luce nelle fila dei ‘Leoni dell’Atlante’. Da Amrabat al portiere Bounou, da Ounahi a Ziyech, sono diversi i profili usciti dalla kermesse mondiale – anzi, ancora in corsa per il terzo posto – rafforzati nel loro valore di mercato. In taluni casi anche stravolti, in senso positivo, da una celebrità inaspettata, come nel caso del centrocampista numero 8 di proprietà dell’Angers. Tornando a Ziyech, il talentuoso mancino del Chelsea, sono state incessanti, anche durante la Coppa del Mondo, le voci su un suo possibile approdo al Milan nel mercato di gennaio. La realtà dei fatti però, come sostiene il portale olandese ‘Soccernews.nl‘, dice il contrario.

Ziyech, addio Milan: irrompe il Newcastle

Già seguito nel corso dell’ultima estate, con poco spazio nel Chelsea sia nell’ultimo periodo con Tuchel che sotto la guida di Graham Potter, l’ex Ajax non è certo considerato incedibile dai Blues. Le avances dei rossoneri, confermati anche da buona parte della stampa specializzata, si sono scontrate però con lo stipendio del trequartista e con le difficoltà di trovare un accordo soddisfacente col Chelsea, tra l’altro in continuo pressing su Rafael Leao.

Ecco che allora, riporta il sito olandese, l’ipotesi più probabile è ora quella di una permanenza in Premier di Ziyech ma con la maglia…bianconera. Infatti il ricchissimo Newcastle, protagonista di una stagione finora da incorniciare, avrebbe deciso di rompere gl indugi per tesserare il nordafricano. Si discute sulla formula – presitto oneroso con diritto, o prestito gratuito con obbligo – ma sembra ormai tracciata la via per un approdo del marocchino tra le fila degli ambiziosi Magpies.