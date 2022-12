Non rinnova e si offre a Xavi: Allegri trema

Clamorosa svolta nel futuro del giocatore in scadenza di contratto: potrebbe finire al Barcellona di Xavi a costo zero

La kermesse Mondiale in corso di svolgimento – e che vede ormai all’orizzonte le sue battute finali – ha restiuito alcune certezze derivanti già dalle tante partite disputate dai calciatori coi rispettivi club. In particolare per certi versi ha sorpreso il rendimento di alcuni profili che si pensava potessero essere arrivati in Qatar stanchi dei tanti match giocati in campionato e in Champions. E che invece hanno brillato, confermando uno stato di grazia che dura dall’inizio della stagione.

Tra questi c’è certamente Adrien Rabiot che, al netto di qualche problema fisico che gli ha impedito di scendere in campo contro il Marocco, ha disputato un Mondiale coi fiocchi. Altrettanto non può dirsi per esempio di Dusan Vlahovic, partito con acciacchi e tornato ancora non in perfette condizioni fisiche, il cui stato di salute preoccupa un po’ lo staff tecnico bianconero. Tornando all’ex PSG, si avvicina il momento in cui il rinnovo di contratto, in scadenza nel 2023, debba essere ridiscusso. Il francese piace a molti club, e lui stesso sembra gradire una destinazione in particolare…

Allarme Rabiot, vuole il Barça

Già protagonista di una trattativa per una permanenza alla Juve irta di difficoltà – le pretese economiche della mamma-agente avevano già allarmato la dirigenza bianconera – il centrocampista transalpino, stand a quanto riportato dal portale ‘Sport.es‘, avrebbe scelto la sua prossima squadra.

È proprio il caso di dire ‘scelto’ perchè le intenzioni di Rabiot sarebbero ormai quelle di rifiutare qualsiasi proposta di allungamento dell’accordo con la Juve per poi liberarsi a zero il 30 giugno. Destinazione Barcellona. Stesso percorso di Franck Kessié, tanto per citare un altro campione che se n’è andato in Catalogna a costo zero. Sta ora a Federico Cherubini e soci provare a convincere, a suon di milioni, il ‘Duca‘ a sposare nuovamente la causa juventina.