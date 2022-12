Flop in Qatar, via dal Real: il big si offre anche al Milan

Le pessime prestazioni al Mondiale hanno certificato, se ce ne fosse ancora bisogno, la non indispensabilità del giocatore per Ancelotti

Era atteso alla prova del fuoco per dimostrare che l’immenso talento messo in mostra fino a tre anni fa, che gli era valso un trasferimento iper milionario niente di meno che al Real Madrid, non fosse svanito del tutto. Missione fallita. Complice il deludente cammino della sua squadra, il giocatore ha concluso la kermesse mondiale senza lasciare un segno tangibile della sua presenza.

La sua controversa esperienza nel club spagnolo, già oggetto di discussione ed etichettata come fallimentare, è ora davvero prossima alla conclusione. Il contratto in scadenza nel 2024 consentirà al club merengue di incassare qualcosa dalla cessione dell’ex enfant prodige, che tuttavia ha visto, complici anche le 31 primavere sulle spalle, il suo valore di mercato crollare dai 115 milioni dell’estate 2019 ai soli 7,5 milioni attuali. Un terremoto inaspettato. Il calciatore, già nel mirino della Juve, si è ora offerto anche al Milan, che col Real tiene sempre in piedi, al pari dei rivali bianconeri, anche il discorso Marco Asensio.

Hazard, addio al Real: Juve o Milan nel futuro

Eden Hazard può essere a pieno titolo considerato uno dei più grandi flop della recente e gloriosa storia del Real Madrid. L’handicap dei tanti infortuni, che secondo i maligni sarebbero stati causati anche da un comportamento e uno stile di vita poco professionali, possono essere solo una parziale scusante. La verità è che il belga pare aver concentrato il meglio di sè al Chelsea, esaurendo poi il suo serbatotio di talento, che pareva quasi illimitato.

Carlo Ancelotti, complici anche le concomitanti assenze di alcuni big sul fronte offensivo, ha provato a dare qualche chances al calciatore. Ricevendo in cambio solo le briciole. Dopo essersi offerto alla Juve, che aveva in mente un colpo low cost per sostituire il sempre acciaccato Angel Di Maria, il belga ora si sarebbe proposto anche al Milan. Che nella batteria dei trequartisti ha assoluto bisogno di qualche innesto. Potrebbe, l’Hazard degli ultimi anni, fare al caso dei rossoneri? Solo un ipotetico arrivo a Milanello potrebbe dissipare i tanti dubbi.