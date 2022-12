Juve e Milan, anticipo secco: Asensio firma subito

Il calciomercato di Milan e Juventus vicino alla svolta: Asensio adesso è vicinissimo, firma e arriva già a gennaio

Manca esattamente un mese e la sessione invernale di calciomercato riaprirà ufficialmente i battenti. I club di Serie A, ma non solo, stanno già lavorando a quelli che potrebbero essere i colpi in entrata e le possibili cessioni per il mese di gennaio.

In primissimo piano Milan e Juventus che, tra le tante piste già sondate nelle ultime settimane, non mollano quella legata a Marco Asensio: arrivano in tal senso novità già per gennaio.

Milan e Juventus: assalto improvviso ad Asensio

Non è un mistero che nel corso della passata estate il nome di Marco Asensio sia stato battuto, a più riprese, per il mercato di Juventus e soprattutto Milan. Alla fine il talento maiorchino, in scadenza il 30 giugno 2023 con il Real Madrid (il rinnovo, al momento, pare davvero complicatissimo) è rimasto alla corte di Ancelotti con cui sta comunque dimostrando di essere una pedina importante. Adesso, però, per le big italiane che avevano intenzione di fiondarsi su Asensio a zero il prossimo 30 giugno, arrivano notizie tutt’altro che confortanti.

Perchè la Premier League, ed in particolar modo l’Arsenal, hanno tutta la volontà di farsi avanti già nel mese di gennaio per portare Asensio in Inghilterra. Mikel Arteta vuole fargli vestire, da subito, la maglia dei ‘Gunners’: con buona pace di Milan e Juventus.

Asensio può quindi allontanarsi in modo definitivo dalla doppia pista italiana: nel suo futuro, già nelle prime settimane di gennaio, potrebbe esservi proprio l’Arsenal.