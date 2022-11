Offerta ritirata, ora la Juventus può prenderlo gratis

Nonostante il caos delle ultime ore, la Juventus potrebbe pensare ad un nuovo colpo a parametro zero: addio al rinnovo

Novità importanti in casa bianconera per arrivare a colpi da urlo in vista della prossima stagione. Ora il rinnovo non arriverà con il Real Madrid dicendo così addio al club spagnolo nonostante un Mondiale da protagonista con la Nazionale spagnola.

Come svelato dal portale spagnolo “ElNacional” l’attaccante spagnolo del Real Madrid, Marco Asensio, potrebbe dire addio al Real Madrid visto il suo ultimo anno di contratto. Con il club spagnolo lo spazio gli è stato chiuso da Vinicius, Rodrygo, Benzema e anche Valverde che viene anche schierato da Ancelotti in una posizione più avanzata. Il suo futuro è sempre più lontano da Madrid nonostante sia protagonista con la Nazionale spagnola.

La Juventus potrebbe pensare così al colpo a parametro zero con Asensio che si libererà a parametro zero. Già ci sono stati contatti in passato: il rinnovo con il Real Madrid non dovrebbe più arrivare dopo i contatti dei mesi scorsi. Ora il suo agente Jorge Mendes dovrà trovare una soluzione adeguata per il futuro di Asensio, che continua ad essere il titolare della Nazionale spagnolo prendendo il posto di Morata.

Juventus, assalto per Asensio: c’è anche il Milan

Sicuramente dopo il Mondiale gli arriveranno altre proposte sempre più importanti: una vetrina importante per continuare a fare bene fino alla fine. Il futuro di Asensio potrebbe essere anche in Serie A con Juventus e Milan sempre molto interessate al talentuoso attaccante spagnolo, che può ricorprire diverse posizioni in attacco. Ancora un mese per capire al meglio quello che farà in vista della prossima stagione: Jorge Mendes sta vagliando nuove soluzioni in caso di addio al Real Madrid. L’attaccante spagnolo vorrebbe giocare con maggiore continuità sposando un progetto davvero entusiasmante per le sue caratteristiche. Un colpo suggestivo per l’attaccante del Real Madrid, sempre più vicino all’addio ai blancos.