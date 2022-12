Conte rinnova e sogna il colpaccio dalla Juve: ‘provocazione’ bianconera

Conte rinnova con il Tottenham e sogna il colpaccio dalla Juve: ‘provocazione’ bianconera. Tutti i dettagli

“Il mio contratto? Ora non è importante, non è una priorità. Ciò che più mi preme è di preparare la squadra per la prossima partita. Dovrò parlare con il club e allora troveremo la soluzione migliore per tutti”.

Prima della lunga pausa Mondiale, Antonio Conte parlava così della sua situazione contrattuale con il Tottenham e della scadenza fissata al prossimo giugno: “Penso che sia importante vedere cosa succede nel resto della stagione, capire se sia io che il club siamo soddisfatti dei progressi fatti. A livello personale io devo sentire di meritarmi un nuovo contratto con questo club. Parleremo al momento giusto e prenderemo la decisione migliore”. Il futuro dell’ex Inter e Juventus, nuovamente accostato proprio ai bianconeri, è ancora tutto da scrivere. Tuttavia, stando alle ultime indiscrezioni, gli ‘Spurs’ sono al lavoro per blindare il tecnico e il rinnovo sembra più vicino. Oltre al danno la beffa: Conte, infatti, potrebbe presto mettere nel mirino una stella della Juve nelle prossime sessioni di calciomercato.

Calciomercato Juve, Conte sogna Chiesa: tutti i dettagli

Dopo il rinnovo, Conte potrebbe anche avanzare come richiesta sul mercato il nome di Federico Chiesa. Possibile l’assalto a partire dalla prossima estate, soprattutto se il bianconero dovesse tornare sui suoi livelli dopo il lungo stop per infortunio. Da qui la ‘provocazione’ della Juventus: Chiesa lascerà Torino solo in cambio di Richarlison o Son e un’importantissima offerta cash. Paratici e Conte sono già avvisati.