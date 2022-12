Lo offrono alla Juventus: arriva un centrale a parametro zero

La Juventus di Massimiliano Allegri potrebbe riflettere sul profilo di Daniel Amartey, difensore centrale del Leicester: le ultimissime notizie di calciomercato in Serie A

La Juventus di Massimiliano Allegri è al lavoro per essere una protagonista nelle prossime finestre di calciomercato.

I bianconeri, che attualmente occupano il terzo posto nel campionato italiano alle spalle di Milan e Napoli, si trovano praticamente appaiati ai rossoneri mentre la distanza dagli azzurri è decisamente maggiore: ben 10 punti di svantaggio. In vista di quella che sarà la seconda parte di stagione e la prossima, la Vecchia Signora potrebbe lavorare su qualche nome in entrata, soprattutto se dovessero risolversi le questioni extracalcistiche. Nel mirino ci sono diversi nomi per svariati reparti, ma potrebbero anche esserci delle situazioni low cost che andrebbero a presentarsi, magari per la difesa. In mezzo, la Juventus ha diversi problemi, sia in termini numerici che di qualità. Federico Gatti e Daniele Rugani, che si aggiungono a Leonardo Bonucci e Gleison Bremer, non stanno dando troppe garanzie a Massimiliano Allegri che magari, per la prossima estate, potrebbe puntare su altri profili. In quest’ottica, occhio ad un giocatore che potrebbe essere offerto dalla Premier League ed è in scadenza di contratto: stiamo parlando di Daniel Amartey.

Calciomercato Juventus, offerto Amartey: i dettagli

Daniel Amartey, difensore centrale che abbiamo potuto vedere al Mondiale con la maglia del Ghana è in scadenza di contratto al termine della stagione. Il giocatore, attualmente in forza al Leicester City, ha una valutazione di circa 15 milioni di euro, ma visti i suoi termini con le Foxes verrebbe offerto dal suo entourage alla Juventus per un arrivo a parametro zero nella prossima estate.

In questa stagione, Amartey ha finora collezionato 12 presenze in Premier League e tre, tutte da titolare, con la casacca del Ghana al Mondiale sfortunato per la compagine africana in Qatar.